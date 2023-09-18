Кабмин уволил Маляр и других заместителей министра обороны

По источникам ТСН.ua их планируют переназначить на новые должности.
В понедельник, 18 сентября, Кабинет министров уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства. В частности, от должности лишилась Анна Маляр.
Об этом сообщает постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
С должностей уволены Анна Маляр, Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский и Денис Шарапов.
Кроме того, правительство уволило:
- Шевченко Андрея с должности заместителя министра обороны Украины по европейской интеграции;
- Дейнегу Виталия с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Ващенко Константина с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.
По источникам ТСН.ua, увольнение с должностей является лишь формальностью. Все их планируют переназначить на новые должности. О каких именно кадровых изменениях идет речь — пока неизвестно.
Напомним, 6 сентября Рада назначила Рустема Умерова новым министром обороны Украины. "За" проголосовали 338 нардепов.
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