Кабмин уволил Маляр и других заместителей министра обороны

По источникам ТСН.ua их планируют переназначить на новые должности.

В понедельник, 18 сентября, Кабинет министров уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства. В частности, от должности лишилась Анна Маляр.

Об этом сообщает постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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С должностей уволены Анна Маляр, Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский и Денис Шарапов.

Кроме того, правительство уволило:

Шевченко Андрея с должности заместителя министра обороны Украины по европейской интеграции;

с должности заместителя министра обороны Украины по европейской интеграции; Дейнегу Виталия с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации; Ващенко Константина с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.

По источникам ТСН.ua, увольнение с должностей является лишь формальностью. Все их планируют переназначить на новые должности. О каких именно кадровых изменениях идет речь — пока неизвестно.

Напомним, 6 сентября Рада назначила Рустема Умерова новым министром обороны Украины. "За" проголосовали 338 нардепов.

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