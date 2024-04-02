Кабмин уволил с должности первого заместителя министра иностранных дел: детали

Кроме увольнений, правительство назначило новых людей на вакантные должности.
В Кабмине поддержали увольнение с должности первого заместителя министра иностранных дел Украины Джапаровой Эмине Айяровны.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Как отмечается, Кабмин поддержал решение уволить с должности первого заместителя министра иностранных дел Украины Джапарову Эмине Айяровну.
В то же время правительство назначило первым заместителем председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Осияна Олега Владимировича.
Кроме того, заместителем председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей назначили Крейтора Андрея Андреевича.
Напомним, что Зеленский провел с военными и чиновниками совещание по дронам.
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