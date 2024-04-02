Кабмин уволил с должности первого заместителя министра иностранных дел: детали

Кроме увольнений, правительство назначило новых людей на вакантные должности.

В Кабмине поддержали увольнение с должности первого заместителя министра иностранных дел Украины Джапаровой Эмине Айяровны.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Как отмечается, Кабмин поддержал решение уволить с должности первого заместителя министра иностранных дел Украины Джапарову Эмине Айяровну.

В то же время правительство назначило первым заместителем председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Осияна Олега Владимировича.

Кроме того, заместителем председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей назначили Крейтора Андрея Андреевича.

Напомним, что Зеленский провел с военными и чиновниками совещание по дронам.

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