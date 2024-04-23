Кабмин уволил с должности замминистра обороны: что об этом известно

В Кабмине приняли решение уволить с должности заместителя министра обороны Украины Виталия Половенко.

Об этом сообщили в правительстве.

В Кабинете министров Украины распорядились уволить Виталия Половенко с должности замминистра обороны. Пока причина его отставки неизвестна.

В то же время должность он занял менее полугода назад — его назначили в начале декабря 2023 года. В команде министра Умерова он занимался вопросом тылового довольствия. В должности он должен был разрабатывать и вводить новые стандарты в системе продовольственного обеспечения, совершенствовать систему вещевого обеспечения, а также отвечать за своевременное и полное тыловое обеспечение воинов на фронте.

Напомним, что Сырский и Умеров оценили возможности новых украинских дронов.

Читайте также: