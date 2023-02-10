Кабмин уволил шестерых заместителей министров: в чем дело

Кабмин уволил с должностей шестерых заместителей министров.
Правительство Украины уволило с должностей пяти заместителей министра внутренних дел и первого заместителя министра экономики.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграмме.
По его словам, Кабмин уволил:
- Кудина Дениса Игоревича с должности первого заместителя Министра экономики Украины;
- Акопян Мэри Андраниковну с должности заместителя Министра внутренних дел Украины;
- Бондаренко Игоря Павловича с должности заместителя Министра внутренних дел;
- Гончарова Сергея Михайловича с должности заместителя Министра внутренних дел;
- Драпятого Богдана Евгеньевича с должности заместителя Министра внутренних дел;
- Павличенко Екатерину Владимировну с должности заместителя Министра внутренних дел;
- Рабийчук Ольга Александровна с должности заместителя Председателя Государственного агентства развития туризма Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Следует отметить, что причина увольнения пяти заместителей министра внутренних дел кроется в законе "О центральных органах исполнительной власти". Так, в случае увольнения министра в отставку подают и все его заместители.
Напомним, после гибели главы МВД Дениса Монастырского в результате крушения вертолета в Броварах 18 января правительство назначило исполняющим обязанность министра внутренних дел Игоря Клименко. Впоследствии, 6 февраля, премьер-министр Денис Шмыгаль зарегистрировал в парламенте представление о назначении Клименко на должность министра внутренних дел, а 7 февраля Верховная Рада поддержала это назначение.
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