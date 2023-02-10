Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Кабмин уволил шестерых заместителей министров: в чем дело

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1630
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Кабмин уволил шестерых заместителей министров: в чем дело

Фото: ТСН.ua/Юлия Желонкина

Кабмин уволил с должностей шестерых заместителей министров.

Правительство Украины уволило с должностей пяти заместителей министра внутренних дел и первого заместителя министра экономики.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграмме.

По его словам, Кабмин уволил:

  • Кудина Дениса Игоревича с должности первого заместителя Министра экономики Украины;
  • Акопян Мэри Андраниковну с должности заместителя Министра внутренних дел Украины;
  • Бондаренко Игоря Павловича с должности заместителя Министра внутренних дел;
  • Гончарова Сергея Михайловича с должности заместителя Министра внутренних дел;
  • Драпятого Богдана Евгеньевича с должности заместителя Министра внутренних дел;
  • Павличенко Екатерину Владимировну с должности заместителя Министра внутренних дел;
  • Рабийчук Ольга Александровна с должности заместителя Председателя Государственного агентства развития туризма Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Следует отметить, что причина увольнения пяти заместителей министра внутренних дел кроется в законе "О центральных органах исполнительной власти". Так, в случае увольнения министра в отставку подают и все его заместители.

Напомним, после гибели главы МВД Дениса Монастырского в результате крушения вертолета в Броварах 18 января правительство назначило исполняющим обязанность министра внутренних дел Игоря Клименко. Впоследствии, 6 февраля, премьер-министр Денис Шмыгаль зарегистрировал в парламенте представление о назначении Клименко на должность министра внутренних дел, а 7 февраля Верховная Рада поддержала это назначение.

Читайте также:

Новые руководители СБУ и МВД: что известно о Василии Малюке и Игоре Клименко

Новые руководители СБУ и МВД: что известно о Василии Малюке и Игоре Клименко

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1630
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация