Кабмин в этом году планирует обеспечить собственным жильем по меньшей мере 400 ветеранов-переселенцев

Кабмин в этом году планирует обеспечить собственным жильем по меньшей мере 400 ветеранов-переселенцев

Для этого планируется выделить дополнительные средства.

Кабинет министров в этом году планирует обеспечить собственным жильем не менее 400 ветеранов-переселенцев.

Как сообщает Правительственный портал, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству по делам ветеранов и Министерству финансов проработать вопрос увеличения на 282 миллиона гривен расходов в государственном бюджете по программе обеспечения жильем ветеранов АТО/ООС, оставшихся без жилья в результате вооруженной российской агрессии.

"Государство должно обеспечить жильем ветеранов АТО/ООС, которые являются внутренне перемещенными лицами. Сейчас в стране примерно 3 тысячи человек, которые защищали Украину и остались без жилья в результате вооруженной российской агрессии. Необходимо постепенно решать этот вопрос. В этом году должны обеспечить собственным жильем по меньшей мере 400 ветеранов-переселенцев", — подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль отметил, что увеличение расходов позволит в текущем году обеспечить жильем 414 человек (в том числе 220 человек — за счет дополнительных ассигнований).

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