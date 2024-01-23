Кабмин выделил 34 млн грн на ремонт лагеря для пленных оккупантов – нардеп

По словам нардепа, в лагере для российских окупантов хотят сделать ремонт.

Кабинет министров выделил 34 млн грн на лагерь для содержания военнопленных "Запад 2".

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко у себя в Telegram.

"Кабмин выделяет Минюсту 34 млн грн на капитальный ремонт лагеря для содержания военнопленных Запад 2", — написал нардеп.

Отметим, что в ноябре 2023 года Кабмин уже выделил на этот лагерь более 3 млн грн из резервного фонда.

Что известно о лагере "Запад 2"

Как сообщали в Telegram-канале проекта "Хочу жить", лагерь Запад-2 расположен в глубоком тылу, как и предусмотрено Женевскими конвенциями. Открыли его в начале декабря 2023 года.

"Министерством юстиций Украины созданы человеческие условия содержания, отвечающие требованиям международного гуманитарного права: отдельные спальные места в больших отапливаемых комнатах, регулярное горячее питание, доступ к медицинской помощи, возможность получения и отправки корреспонденции, посылок и переводов с родными", — говорилось в сообщении .

Как и в случае с лагерем "Запад-1", новый лагерь и военнопленные смогут посещать международные правозащитные организации и СМИ.

Причиной открытия нового лагеря является увеличение количества военнопленных и блокирование Россией обменов пленными.

Раньше мы писали, в каких условиях и как живут пленные оккупанты на западе Украины.

Напомним, российский оккупант даже в плену уверял украинских журналистов, что в Украине живут "нацисты, только цивилизованные".

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