Кабмин выделил Минобороны дополнительные 657 млн грн: где взяли деньги и на что их потратят

Отдельно от этой суммы Главному управлению разведки (ГУР) было выделено 10,524 миллиона гривен.

Кабинет министров выделил Минобороны дополнительные 657 миллионов гривен для обеспечения военных нужд.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Средства выделены из резервного фонда госбюджета на срочные нужды боевых бригад.

Всего правительство выделило Минобороны 657 миллионов гривен (из них Государственной специальной службе транспорта – 10,7 миллиона гривен). Отдельно от этой суммы Главному управлению разведки (ГУР) было выделено 10,524 миллиона гривен.

Куда потратят деньги

Эти деньги обещают направить на закупку техники и вооружения, оптических и тепловизионных приборов, средств связи, производство боеприпасов, ремонт и содержание техники, а также запасных и комплектующих к ней.

Какие части их получат

По подходу Генерального штаба ВСУ, выделенные Кабмином средства распределяются следующим образом: от 1 до 10 миллионов гривен каждой бригаде по принципам:

приоритет предоставлен военным частям, принимающим непосредственное участие в боевых действиях;

учтена организационная структура и численность личного состава (условно, пехоте – больше, летчикам – меньше, потому что самолеты обслуживаются в централизованном порядке).

Минобороны ожидает сложившиеся потребности каждой воинской части, после чего расчеты обобщит Генеральный штаб. Тогда Минобороны подготовит соответствующий запрос на Министерство финансов, после чего средства направляются в Минобороны и направляются в воинские части.

"Выделение средств из резервного фонда вызвано изменениями в администрировании "военного НДФЛ" в 2024 году. Теперь 10% от части военного НДФЛ, которое зачисляется в государственный бюджет, будет автоматически возвращаться военным частям пропорционально уплаченному ими налогу.

Поскольку эту пропорцию можно будет сосчитать только после уплаты НДФЛ в январе, то новый механизм заработает с февраля. Поэтому правительство для закрытия "финансового разрыва" в январе выделило из резервного фонда средства для неотложных нужд обороны. Ведь обеспечение военнослужащих всем необходимым – процесс, который должен продолжаться бесперебойно по умолчанию", – рассказал замминистра обороны Юрий Джигир.

Ранее в СМИ сообщили, что Евросоюз готовит новый план по увеличению военной помощи Украине.

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