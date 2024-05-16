Кабмин забронировал от мобилизации работников Glovo и рекламного агентства: все детали

В списке забронированных указаны шесть компаний.
Согласно приказу Министерства экономики, сотрудники компаний "Glovo", "Visa" и "Favbet" забронированы от мобилизации.
Такую информацию обнародовал народный депутат Александр Федиенко, прикрепив соответствующий приказ.
Да, в списке забронированных указаны шесть компаний. Среди них:
- ООО "Гловоапп Украина" (доставка Glovo);
- ООО "Фавбет Тек";
- ГА "ССМ" (рекламное агентство);
- ООО "Виза Украина" (консультационные услуги для бизнеса, владельцы — две американские компании);
- ООО "Агри Чейн" (часть агрохолдинга "Астарта");
- ООО "КОРТ".
При этом наиболее очевидную связь с армией среди указанных в документе фирм имеет только компания "Корт". Она, в частности, занимается разработкой систем РЭБ и беспилотников.
Федиенко сказал, что в целом он не против экономической блокировки и деньги на содержание армии Украине нужны.
Однако он выразил обеспокоенность критериями, по которым предприятия, производящие дроны и РЭБы, не имеют бронирования.
“Сейчас начались блэкауты, пока локальные, и все упомянули об операторах связи. Правда, у операторов вымыли (мобилизовали) персонал на обслуживание!
Некому бегать ремонтировать, менять аккумуляторы. А оставшиеся не хотят ездить, потому что брони нет”, — добавил нардеп.
Также он призвал исполнительную власть к пересмотру и адаптации критериев для бронирования.
“Связи не имеет. Старлинки хорошо, но они точно не выполнят весь технологический функционал. Я говорю, я предупреждал», — отметил Федиенко.
Напомним, ранее мы писали, каких работников пока не призовут в армию, а каких бронировать запрещено, что делать работодателю в случае мобилизации работника.
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