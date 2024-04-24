Кабмин запретил пересылать за границу паспорта для мужчин

Речь идет о документах для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Кабинет министров запретил пересылать загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за границу. Теперь призывники смогут получить их только на Родине.

Об этом говорится в постановлении правительства.

"Получение паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе/территориальном подразделении ГМС. Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется", – говорится в сообщении.

Эти требования не применяются к мужчинам, которым разрешено пересекать границу в соответствии с установленными правилами.

Напомним, что в октябре 2022 года Кабмин разрешил органам дипломатической службы и Государственной миграционной службе (ГМС) пересылать паспорта гражданина Украины для выезда за границу и паспорта гражданина Украины в форме ID-карты.

Также мы писали, что МИД Украины приказал всем дипломатическим учреждениям с 23 апреля 2024 года временно прекратить предоставление услуг мужчинам призывного возраста, кроме оформления документов для возвращения в Украину.

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