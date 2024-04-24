Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Кабмин запретил пересылать за границу паспорта для мужчин

Кабмин запретил пересылать за границу паспорта для мужчин

Военнообязанные смогут получить паспорта только в Украине

Речь идет о документах для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Кабинет министров запретил пересылать загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за границу. Теперь призывники смогут получить их только на Родине.

Об этом говорится в постановлении правительства.

"Получение паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе/территориальном подразделении ГМС. Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется", – говорится в сообщении.

Эти требования не применяются к мужчинам, которым разрешено пересекать границу в соответствии с установленными правилами.

Напомним, что в октябре 2022 года Кабмин разрешил органам дипломатической службы и Государственной миграционной службе (ГМС) пересылать паспорта гражданина Украины для выезда за границу и паспорта гражданина Украины в форме ID-карты.

Также мы писали, что МИД Украины приказал всем дипломатическим учреждениям с 23 апреля 2024 года временно прекратить предоставление услуг мужчинам призывного возраста, кроме оформления документов для возвращения в Украину.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация