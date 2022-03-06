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Кабмин запретил взыскание штрафов за неуплату коммуналки во время войны

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Кабмин запретил взыскание штрафов за неуплату коммуналки во время войны

УНИАН

Правительство приняло решение запретить начисление, взыскание штрафов или пени.

Кабмин запретил начисление, взыскание штрафов в случае несвоевременной или неполной оплаты жилищно-коммунальных услуг в условиях военного положения.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Соответствующее решение было принято Кабмином 6 марта.

"Люди не должны нести дополнительный финансовый груз по оплате коммунальных услуг. Следовательно, правительство приняло решение запретить начисление, взыскание штрафов или пени, инфляционных начислений, процентов годовых в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилищно-коммунальные услуги", — подчеркнул министр.

В случае неуплаты или оплаты не в полном объеме отключать коммунальные услуги не будут. Тем не менее министр обратился к украинцам за возможности платить коммуналку, потому что это финансирование работы коммунальных служб, которые сейчас работают в усиленном режиме.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

"В то же время оплата за коммунальные услуги является большой поддержкой коммунальных служб, которые работают сейчас в сверхсложных обстоятельствах и нуждаются в ресурсах", — добавил Чернышев.

Как начиналась война России против Украины:

 

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