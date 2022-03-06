Кабмин запретил взыскание штрафов за неуплату коммуналки во время войны

Кабмин запретил взыскание штрафов за неуплату коммуналки во время войны

Правительство приняло решение запретить начисление, взыскание штрафов или пени.

Кабмин запретил начисление, взыскание штрафов в случае несвоевременной или неполной оплаты жилищно-коммунальных услуг в условиях военного положения.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Соответствующее решение было принято Кабмином 6 марта.

"Люди не должны нести дополнительный финансовый груз по оплате коммунальных услуг. Следовательно, правительство приняло решение запретить начисление, взыскание штрафов или пени, инфляционных начислений, процентов годовых в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилищно-коммунальные услуги", — подчеркнул министр.

В случае неуплаты или оплаты не в полном объеме отключать коммунальные услуги не будут. Тем не менее министр обратился к украинцам за возможности платить коммуналку, потому что это финансирование работы коммунальных служб, которые сейчас работают в усиленном режиме.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков – 285 ед.,

ББМ – 985 ед.,

артиллерийских систем – 109 ед.,

РСЗО ‒ 50 ед.

средства ПВО – 21 ед.,

самолетов – 44 ед.,

вертолетов – 48 ед.,

автомобильной техники – 447 ед.,

легкие скоростные катера – 2 ед.,

цистерн с ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

"В то же время оплата за коммунальные услуги является большой поддержкой коммунальных служб, которые работают сейчас в сверхсложных обстоятельствах и нуждаются в ресурсах", — добавил Чернышев.

Как начиналась война России против Украины: