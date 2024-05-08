Кабмин ждет большое обновление: что решили на срочном заседании фракции "Слуги народа"

Парламентская фракция "Слуга народа" в среду, 8 мая, провела срочное заседание, где на повестке дня были кадровые изменения в Кабинете министров Украины.

Об этом сообщил народный депутат Украины Александр Качура.

Нардепы провластной партии решили, что заявление министра аграрной политики Николая Сольского об отставке необходимо удовлетворить. Завтра, 9 мая, это сделает профильный комитет, после чего решение будет отправлено на голосование.

Качура отметил, что во время обсуждения "некоторые депутаты озвучили обеспокоенность обоснованностью" выдвинутого министру подозрения в незаконных сделках с землей.

Еще одним важным решением стало поддержание предложения Виталия Безгина по разделу Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры на два ведомства:

Министерство инфраструктуры;

Министерство региональной политики.

"По словам коллег, провалена работа по региональной политике и местному самоуправлению. Кстати, при таком варианте сначала мы должны уволить министра Кубракова", — отметил Качура.

Нардеп также сообщил, что премьер-министр предложил объединить несколько министерств, чтобы оптимизировать бюджетные расходы. Однако Качура не уточнил, какие именно ведомства могут слить в одно крупное министерство.

Напомним, министр агрополитики прокомментировал свое заявление об отставке. Сольского подозревают в незаконных сделках с землей на сумму в полмиллиарда гривен.

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