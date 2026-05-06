Кабмин ждут кадровые решения: Зеленский раскрыл, что изменят в ближайшее время

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время Кабинет министров Украины произведет кадровые изменения на уровне заместителей министров.

Об этом глава государства сообщил после разговора с премьер-министром Юлией Свириденко.

По словам Зеленского, во время встречи подробно обсудили кадровые вопросы, требующие решения. Он подчеркнул, что правительству важно обеспечить эффективную коммуникацию с народными депутатами, в частности, относительно вакантных должностей министров.

«В ближайшее время Кабинет министров Украины проведет изменения на уровне заместителей министров», — отметил президент.

Отдельно Зеленский заявил о необходимости перезагрузки отдельных государственных предприятий. В частности, речь идет о компании «Ліси України», для которой должен быть проведен прозрачный и профессиональный конкурс на должность нового руководителя.

Президент подчеркнул, что вся отрасль нуждается в новых подходах — более современных, прозрачных и способных поддержать доходы государства.

Также глава государства поручил премьер-министру ускорить изменения в государственных энергетических компаниях, прежде всего в «Енергоатомі». По его словам, в компании уже сформирован новый наблюдательный совет, который должен ускорить избрание нового руководителя.

Еще один блок обсуждения касался государственных банков. Зеленский заявил о необходимости либерализации банковской сферы и расширении возможностей для предпринимателей. Отдельно он упомянул «Сенс Банк», который, по его словам, должен быть приватизирован в этом году.

«Не должно быть никаких задержек в процессе приватизации: в этом году банк должен быть приватизирован», — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что ожидает от правительства быстрых шагов для решения проблем, которые тормозят экономические процессы в Украине и уменьшают доходы государственного бюджета.

