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КАБы, баллистика и "Шахеды": Харьков пережил трехчасовой террор России
Харьков ночью находился под массированной атакой врага. В городе есть разрушение, сообщил мэр Терехов.
Российские войска в ночь на 26 июля атаковали Харьков почти три часа. Враг применил сразу несколько типов вооружения.
О последствиях сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Более 20 вражеских ударов за почти три ночных часа — 4 управляемых авиабомбы, 2 баллистических ракеты и потом уже 15 „Шахедов“. Повреждены жилые многоэтажки, гражданское предприятие, дороги, контактная сеть. По состоянию на утро продолжается ликвидация 7 пожаров в Киевском районе», — уточнил он.
Известно, что пострадали пять человек. Среди них — трое спасателей. Они получили ранения уже после первого прилета во время повторного удара.
На местах ударов работают коммунальные службы: энергетики, тепловики, дорожники, водоканал, метрополитен, зеленстрой, лифтовики.
Ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 26 июля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
«В результате удара КАБами по городу, повреждены жилые дома, склады, частные авто», — отмечал Терехов.