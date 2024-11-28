Качественная подготовка к зиме позволила энергетикам удержать энергосистему после двух массированных атак – эксперт

Несмотря на вторую атаку за неделю, энергосистема сохраняет целостность и продолжает функционировать.

Об этом сообщил Евгений Магда, политолог и преподаватель, директор Института мировой политики.

«Сегодня утром произошла одиннадцатая атака на энергетическую инфраструктуру Украины с начала года. И – что не менее важно – вторая с начала отопительного сезона. Враг продолжает целенаправленные удары по гражданским объектам, стараясь не только оставить нас без света, но и посеять панику и уныние. В этом смысле планы агрессора остаются стабильными», – пишет эксперт.

Все службы оперативно работают над устранением последствий обстрелов. Министерство энергетики координирует восстановительные работы, обеспечивая привлечение всех необходимых ресурсов. К работе традиционно подключены ремонтные бригады, которые днем и ночью восстанавливают поврежденные объекты.

«Несмотря на вторую атаку через неделю, энергосистема сохраняет целостность и продолжает функционировать. Энергетикам, несмотря на сложные условия, удалось подготовиться к отопительному сезону: завершены плановые ремонты, накоплены необходимые запасы топлива, были реализованы дополнительные защитные меры», — подчеркнул эксперт.

По его словам, основная цель врага – спровоцировать панику.

«Поэтому информационная гигиена сейчас не менее важна, чем физическая. Распространение безответственных прогнозов, чрезмерно пессимистических или, наоборот, чрезмерно положительных заявлений, только вредит. Должны понимать, что события в виртуальном мире или сообщения анонимных телеграмм-каналов не изменят ситуацию со светом», — отметил Евгений Магда.