"Качественно и очень быстро": Зеленский рассказал, за сколько времени Украина подготовит ответы в опроснике по поводу членства в ЕС

"Качественно и очень быстро": Зеленский рассказал, за сколько времени Украина подготовит ответы в опроснике по поводу членства в ЕС

Зеленский уверен, что решение стран-членов ЕС по принятию Украины в Европейский Союз будет положительным.

Правительство подготовит ответы в опроснике о будущем членстве Украины в Евросоюзе ориентировочно за неделю.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении 8 апреля.

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"Сегодня мы получили от Евросоза вопросник. Наконец-то. Вопросник, ответы на который будут основой для подготовки вывода Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о членстве в ЕС. Ответы наше правительство подготовит качественно и очень быстро. Я думаю, в течение недели. Далее вывод Еврокомиссии, который будет подготовлен в течение нескольких ближайших месяцев. Затем – решение государств-членов и переговоры о вступлении", – рассказал Зеленский о процедуре вступления в ЕС.

Глава государства убежден, что решение стран-членов ЕС по принятию Украины в Европейский Союз будет положительным.

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"Я убежден в нашем успехе на этом пути. Я убежден, что мы наконец-то вплотную приблизились к реализации нашей давней цели. Украина будет одной из равных в нашем общем европейском доме. Украина будет членом ЕС. Мирным, суверенным, восстановленным государством, и мы это обеспечим, в этом нет никаких сомнений", — заметил украинский президент", — подчеркнул украинский президент.

Напомним, 8 апреля во время визита в Киев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально передала президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник о членстве в ЕС.

Перед этим Урсула фон дер Ляйен заявила, что заявку Украины о вступлении в Евросоюз подадут в Европейский Совет этим летом. На что руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что в ОП будут пытаться ускорить процесс вступления Украины в Евросоюз.

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