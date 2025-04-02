Качество газа в Украине могут снизить: иначе его просто не будет — эксперт

Качество газа в Украине может снизиться. / © Reuters

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Из-за массированных российских атак по газовой инфраструктуре Украина может оказаться перед выбором — либо использовать газ более низкого качества, либо остаться без него вовсе.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире "Ранок.LIVE", комментируя предложение Верховной Рады временно снизить требования к качеству топлива.

По его словам, после обстрелов некоторые компании потеряли до 40% объемов добычи, однако государство продолжает давить на них налоги и штрафы. Это, считает Омельченко, лишь усложнит ремонт и еще больше сократит объем доступного газа.

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"Если эту проблему не решить – просто увеличится дефицит газа в осенний период для населения. Люди будут и промышленность сидеть без газа", – предупредил эксперт.

Что касается потенциального снижения качества, он отметил: "Я не думаю, что сильно почувствует население относительно качества газа. Но качество будет несколько хуже".

Ранее сообщалось, что в 2025 году украинцам следует ожидать повышения стоимости природного газа и электроэнергии .