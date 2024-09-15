Качество речной воды возле Киева: в "Киевводоканале" сообщили о единственном риске для украинцев

Ситуация на реках Сейм и Десна стабильна. Качество воды в местах водозаборов Киева и Броваров находится в пределах нормы. Единственный риск – возможный запах.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщило об этом 15 сентября.

На реке Десна в пределах Киевской области качество воды в местах водозаборов столицы и Броваров находится в пределах нормы.

"Превышений по содержанию пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено", – сообщили специалисты.

Также, по словам экспертов, гибели рыбы не обнаружили.

"Показатели растворенного кислорода в пределах нормы, фиксируется потемнение воды. По азоту аммонийному, нитритам и хлоридам превышений не зафиксировано. Загрязнение, которое движется по Десне, менее концентрированное, чем было в начале в реке Сейм и в точках отбора воды на Черниговщине", — в министерстве.

Ситуация с водой в Киеве

По данным Киевводоканала и Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, в отобранных пробах питьевой воды на утро 15 сентября в контрольных точках централизованного водоснабжения Киева превышения не обнаружено.

По данным Киевводоканала и оценкам ученых, очистные сооружения Киевводоканала справятся с загрязнением в случае его дохода до точек водозабора.

"Поэтому качество воды в кранах потребителей не изменится и будет отвечать требованиям Государственных санитарных норм и правил. Единственный риск – возможный запах. Однако для его устранения "Киевводоканалом" заготовлено 120 тонн пылевидного активированного угля. В случае ухудшения показателей качества воды в Десне "Киевводоканал" будет применять технологию усиленной очистки воды с использованием пылевидного активированного угля. Это позволит устранить органические загрязнения и неприятные запахи», – сообщили специалисты.

Загрязнение воды в Сумской и Черниговской областях

Относительно реки Сейм, в Сумской области в поселках Чумаково и Озаричи содержание растворенного кислорода в воде соответствует норме. Содержание азота аммонийного тоже находится в пределах нормы, в сутки несколько выросло в поселках Чумаково и городе Мутын и находится в пределах 0,09-0,22 мг на дециметр кубический. Другие изучаемые показатели остаются в пределах установленных норм.

"На Черниговщине происходит улучшение качества воды реки Сейм, фиксируется увеличение содержания растворенного в воде кислорода до 7,65-7,95 мг на дециметр кубический. Показатель химического потребления кислорода находится почти в пределах установленного норматива", – сообщили специалисты.

Движимое пятно загрязнения уже дошло до Киевской области. По состоянию на 15 сентября она наблюдается между селами Летки и Рожны.

Ранее сообщалось, что загрязнение РФ рек Сейм и Десна нанесло экосистеме Украины ущерб в 400 млн гривен.

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