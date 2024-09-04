Кадровое обновление: Арахамия сообщил, какие изменения в министерствах и Офисе президента

В министерствах и ОПУ есть определенные кадровые изменения.

В среду, 4 июня, прошло заседание фракции "Слуга народа". В повестке дня – кадровое обновление, которое было анонсировано заранее.

"Об этом написал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

К нам присоединился президент Украины Владимир Зеленский. Благодарны ему за это", – заметил он.

Какие результаты

По результатам заседания фракции наработали общую картину кадровых ротаций для усиления государства:

МИД – Андрей Сибига.

Минрегион-вицепремьер – Алексей Кулеба. Он возглавит министерство в том виде, как оно работает сейчас. "Впоследствии, как и было задумано, его разделят по направлениям инфраструктуры и региональной политики".

Министр юстиции-вицепремьер по евроинтеграции – Ольга Стефанишина.

Минвет – Наталья Калмыкова.

Министерство культуры и информационной политики Николай Точицкий. "На данном этапе должны усилить борьбу с дезинформацией, для этой задачи нужен кандидат с международным опытом".

Минагро – Виталий Коваль.

Минмолодежи – Матвей Бедный.

Минэкологии – Светлана Гринчук.

Минстратпром – Герман Сметанин.

Он добавил, что в Офис президента переходят:

Александр Камышин, где продолжит заниматься вопросом вооружения и инфраструктуры

Ирина Верещук, которая будет работать профильным заместителем руководителя ОП.

"Обсудили создание нового института в правительстве с рабочим названием Министерство возвращения украинцев. Проводим обсуждение кандидатов, которые могли бы его возглавить", – заключил Арахамия.

Ранее Зеленский анонсировал изменения в правительстве. Уже есть кадровые решения.

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