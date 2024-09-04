Кадровое обновление: Арахамия сообщил, какие изменения в министерствах и Офисе президента

В министерствах и ОПУ есть определенные кадровые изменения.
В среду, 4 июня, прошло заседание фракции "Слуга народа". В повестке дня – кадровое обновление, которое было анонсировано заранее.
"Об этом написал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
К нам присоединился президент Украины Владимир Зеленский. Благодарны ему за это", – заметил он.
Какие результаты
По результатам заседания фракции наработали общую картину кадровых ротаций для усиления государства:
- МИД – Андрей Сибига.
- Минрегион-вицепремьер – Алексей Кулеба. Он возглавит министерство в том виде, как оно работает сейчас. "Впоследствии, как и было задумано, его разделят по направлениям инфраструктуры и региональной политики".
- Министр юстиции-вицепремьер по евроинтеграции – Ольга Стефанишина.
- Минвет – Наталья Калмыкова.
- Министерство культуры и информационной политики Николай Точицкий. "На данном этапе должны усилить борьбу с дезинформацией, для этой задачи нужен кандидат с международным опытом".
- Минагро – Виталий Коваль.
- Минмолодежи – Матвей Бедный.
- Минэкологии – Светлана Гринчук.
- Минстратпром – Герман Сметанин.
Он добавил, что в Офис президента переходят:
- Александр Камышин, где продолжит заниматься вопросом вооружения и инфраструктуры
- Ирина Верещук, которая будет работать профильным заместителем руководителя ОП.
"Обсудили создание нового института в правительстве с рабочим названием Министерство возвращения украинцев. Проводим обсуждение кандидатов, которые могли бы его возглавить", – заключил Арахамия.
Ранее Зеленский анонсировал изменения в правительстве. Уже есть кадровые решения.
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