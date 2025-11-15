Кадровое обновление энергетики: президент поручил "перезагрузить" руководство ключевых предприятий

Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Юлия Свириденко и министр экономики Алексей Соболев / © Владимир Зеленский

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале перезагрузки ключевых государственных предприятий, работающих в области энергетики. Это решение предусматривает полную проверку финансовой деятельности и одновременное обновление управленческого состава этих компаний. Соответствующий порядок действий был определен на совещании с участием премьер-министра Украины Юлии Свириденко и министра экономики Алексея Соболева.

Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

Кадровые поручения для ключевых энергокомпаний

Президент определил конкретные сроки и задачи по обновлению руководства в крупнейших энергетических госкомпаниях, среди которых «Энергоатом», «Укргидроэнерго», Оператор газотранспортной системы (ОГТСУ) и «Нафтогаз Украины».

Реклама

Перезагрузка «Энергоатома»

Для «Энергоатома» установлен недельный срок для обеспечения всех условий, необходимых для формирования нового и профессионального наблюдательного совета . Ожидается, что это в свою очередь приведет к полному изменению состава правления компании.

Обновление Укргидроэнерго и ОГТСУ

Относительно «Укргидроэнерго» и ОГТСУ глава государства поручил срочно:

провести конкурс на нового руководителя "Укргидроэнерго";

доформировать наблюдательные советы в обеих компаниях;

срочно провести конкурс на должность гендиректора ОГТСУ.

Конкурс в «Нефтегазе Украины»

Обновление коснется и «Нефтегаза Украины». Контракты текущего состава наблюдательного совета истекают уже в январе 2026 года. В связи с этим необходимо объявить и провести конкурс на работу в наблюдательном совете, чтобы новый состав мог начать работу сразу в январе следующего года.

Борьба со схемами и прозрачность

Кроме кадровых решений в стратегических компаниях, президент поручил правительственным чиновникам поддерживать постоянную и содержательную коммуникацию с правоохранительными и антикоррупционными органами.

Реклама

«На любую выявленную схему в компаниях должен быть и будет оперативный и справедливый ответ. Полная прозрачность и чистота процессов в энергетике – это абсолютный приоритет», – подчеркнул Зеленский.

В остальных крупных государственных энергетических компаниях также должно произойти обновление представителей государства в наблюдательных советах.

Напомним, правительство Украины приступило к комплексу решений для «перезапуска менеджмента» НАЭК «Энергоатом» на фоне расследования НАБУ. Премьер-министр Юлия Свириденко срочно отстранила вице-президента и топ-менеджеров по представлению НАБУ.