Кадровые изменения в Кабмине: в "Слуге народа" сообщили, когда и за отставку каких министров будут голосовать

Кадровые изменения в Кабмине: в "Слуге народа" сообщили, когда и за отставку каких министров будут голосовать

Речь идет о главах двух министерств.

В правительстве в ближайшее время произойдут кадровые изменения. Так, с должности министра охраны окружающей среды и природных ресурсов уходит Роман Абрамовский, который уже написал соответствующее заявление. А также на следующей пленарной неделе нардепы планируют голосовать за увольнение министра обороны Андрея Тарана.

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Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал народный избранник от "Слуги народа" Павел Фролов.

"У нас уже есть заявление министра экологии. Относительно министра обороны — здесь скорее всего произойдет замена, скорее всего, это будет на следующей пленарной неделе. Но здесь я, к сожалению, не могу гарантировать, потому что три последних пленарных дня в Верховной Раде происходил бюджетный популизм. У нас есть несколько кандидатов на пост министра экологии, и есть кандидаты (на другие министерские посты)", — отметил он.

Ранее СМИ писали, что пост министра обороны может занять вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. А должность Резникова предложили Ирине Верещук.

Напомним, 19 октября в Раду поступило заявление об отставке по собственному желанию от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского. Парламент пока не рассмотрел его отставку, это сделают на следующей пленарной неделе (2-5 ноября).

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