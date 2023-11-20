Кадровые изменения в командовании Медицинских сил: в Минобороны объяснили причины

По словам спикера Минобороны, назначение командующим Медицинскими силами Анатолия Казмирчука должно "в целом улучшить систему предоставления медицинской помощи воинам".

Смена командующего Медицинскими силами необходима для "существенных изменений и трансформаций" в ведомстве.

Об этом заявил руководитель прессслужбы Министерства обороны Илларион Павлюк в эфире "Радио Свобода".

"Очевидно, что определенные изменения назрели, и мы понимаем, что та медицинская система, в которую попадает воин по состоянию на данный момент – она, мягко говоря, не идеальна. Каждый воин должен получать наиболее качественную и своевременную помощь, которую вообще можно оказать на поле боя", – говорит Павлюк.

Он подчеркнул, что такие ротации в командовании — "это абсолютно нормальный процесс", который необходим для того, чтобы "двигаться вперед".

За что именно уволили Остащенко

На этот вопрос Павлюк ответил, что нужно "в целом улучшить систему предоставления медицинской помощи воинам".

По его словам, и у Минобороны, и у военных и волонтеров – одно видение проблем медобеспечения.

"Поэтому речь идет вообще о всех тех же проблемах, необходимость улучшить систему оказания медицинской помощи воинам", — отметил Павлюк.

Что изменится после назначения Казмирчука

Назначение генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука спикер Минобороны назвал "взвешенным решением", которое принималось после длительных консультаций и рассмотрения кандидатов.

"В Министерстве обороны верят, что он справится с возлагаемыми на него задачами. Я думаю, что надо будет уже выражать свое удовлетворение или неудовлетворение, исходя из результатов работы человека. Министерство обороны имеет четкое видение первоочередных задач, которые перед новым главой Командования Медицинских сил относятся", – подытожил Павлюк.

Напомним, что вчера, 19 ноября, по представлению министра обороны президент Владимир Зеленский сменил командующего Медицинскими силами ВСУ. Вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко на эту должность был назначен генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук.

Ранее он являлся начальником Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" в Киеве.

Министр обороны Рустем Умеров в свою очередь объяснил причины такого кадрового решения.

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