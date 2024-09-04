Кадровые изменения в правительстве: Зеленский сказал, получит ли Кулеба новую должность

Пока рано говорить о том, что Дмитрий Кулеба получит новую должность после увольнения. Это станет известно после того, как он освободит кресло главы МИД Украины.

Об этом пишет "РБК-Украина".

По словам Верховного главнокомандующего, он уже анонсировал перезагрузку Кабмина, многих министерств.

"Я очень благодарен министрам и всей команде правительства, которая работала для Украины, четыре с половиной, а кто-то пять лет были министрами. Нам сегодня нужна новая энергия и эти шаги связаны с усилением нашего государства по разным направлениям, международная политика, дипломатия — не является исключением", — сказал Зеленский во время брифинга с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом.

Он добавил — прогнозировать, чем конкретно будет заниматься тот или иной министр, рано.

"На это будут ответы, когда им будут предложены те или иные должности. Сегодня говорить об этом еще рано", – заключил глава государства.

Ранее Зеленский анонсировал изменения в правительстве. Уже есть кадровые решения.

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