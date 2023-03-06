Кадровые изменения в СБУ: Зеленский уволил заместителя главы и руководителей в двух областях

Зеленский назначил новых должностных лиц в СБУ.
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 6 марта, уволил заместителя главы СБУ и руководителей этой спецслужбы в двух областях.
Об этом идет речь в указах президента Украины.
Зеленский 6 марта уволил таких высокопоставленных чиновников СБУ:
- Якушева Александра Викторовича с должности заместителя главы Службы безопасности Украины.
- Провоторова Александра с должности начальника Департамента хозяйственного обеспечения СБУ.
- Носка Игоря Аркадьевича с должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины.
- Безрукого Бориса Васильевича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области.
- Федорова Эдуарда Владимировича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины Сумской области.
Также Зеленский уже подписал указы о назначении:
- Красношапки Олег Юрьевич начальником Управления Службы безопасности Украины в Сумской области.
- Храмова Олега Витальевича — начальником Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины.
Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что после серии громких отставок в государственных структурах, в частности, увольнений в руководстве Государственной таможенной службы и Министерства обороны, такая же "большая чистка" состоится в Службе безопасности Украины, Государственной налоговой службе и Нацполиции.
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