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Кадровые изменения в СБУ: Зеленский уволил заместителя главы и руководителей в двух областях

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Кадровые изменения в СБУ: Зеленский уволил заместителя главы и руководителей в двух областях

Фото: Офис президента Украины

Зеленский назначил новых должностных лиц в СБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 6 марта, уволил заместителя главы СБУ и руководителей этой спецслужбы в двух областях.

Об этом идет речь в указах президента Украины.

Зеленский 6 марта уволил таких высокопоставленных чиновников СБУ:

  • Якушева Александра Викторовича с должности заместителя главы Службы безопасности Украины.
  • Провоторова Александра с должности начальника Департамента хозяйственного обеспечения СБУ.
  • Носка Игоря Аркадьевича с должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины.
  • Безрукого Бориса Васильевича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области.
  • Федорова Эдуарда Владимировича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины Сумской области.

Также Зеленский уже подписал указы о назначении:

  • Красношапки Олег Юрьевич начальником Управления Службы безопасности Украины в Сумской области.
  • Храмова Олега Витальевича — начальником Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что после серии громких отставок в государственных структурах, в частности, увольнений в руководстве Государственной таможенной службы и Министерства обороны, такая же "большая чистка" состоится в Службе безопасности Украины, Государственной налоговой службе и Нацполиции.

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Дата публикации
Просмотры
3515
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