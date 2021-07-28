Кадровые перестановки в ВСУ: после увольнения Хомчак рассказал о "внутреннем сопротивлении и попытках дискредитации"

Кадровые перестановки в ВСУ: после увольнения Хомчак рассказал о "внутреннем сопротивлении и попытках дискредитации"

Хомчак заверил, что ВСУ готовы к адекватному ответу в случае эскалации на Донбассе.

Экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, который сегодня был уволен указом президента, подытожил достижения во время работы на этом посту.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

По его словам:

В ВСУ завершили первый практический этап трансформации системы объединенного руководства сил обороны.

Была создана система военного управления, которая обеспечит эффективное и непрерывное управление войсками

Органы военного управления перешли на функционирование в составе типовых J- (G, A, N) структур.

"Указанный переход создает фактически новую культуру работы штабов всех уровней, ориентированную на повышение уровня их совместимости с органами управления вооруженных сил государств-членов НАТО. К концу этого года все органы военного управления приобретут полные оперативные возможности в новых организационных структурах", — пояснил он.

Хомчак считает, что ему удалось:

осуществить оптимизацию процедур выработки управленческих решений,

разграничить полномочия и ответственность за реализацию функциональных вертикалей по генерации (подготовки, развития), применении и обеспечении войск (сил).

Также экс-главнокомандующий прокомментировал слухи о противоречиях, которые возникали между ВСУ и Минобороны. По его словам, несмотря на "внутреннее сопротивление и попытки дискредитации", удалось достичь положительных результатов.

"Реформы никогда не происходили безболезненно, особенно когда это касается разграничения полномочий и устранение дублирования функций между Вооруженными Силами и Минобороны. В условиях противодействия российской агрессии проведения реформ осложнялось и внутренним сопротивлением, и попытками дискредитации меня и других командиров", — отметил он.

По словам Хомчака, в ВСУ:

наращена организацию подготовки войск по стандартам НАТО,

продолжено внедрение опыта, приобретенного во время проведения АТО/ООС, в

усовершенствовано учебно-материальную базу,

гарантирована безопасность арсеналов, баз и складов ВСУ.

активизирован военный диалог с НАТО на стратегическом уровне,

расширено сотрудничество в Черноморском регионе.

Хомчак заверил, что сейчас ВСУ готовы к адекватному ответу как в случае эскалации на Донбассе, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки.

Напомним, что новым главнокомандующим ВСУ стал Валерий Залужный.

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