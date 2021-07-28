Кадровые перестановки в ВСУ: после увольнения Хомчак рассказал о "внутреннем сопротивлении и попытках дискредитации"

Хомчак заверил, что ВСУ готовы к адекватному ответу в случае эскалации на Донбассе.
Экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, который сегодня был уволен указом президента, подытожил достижения во время работы на этом посту.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.
По его словам:
- В ВСУ завершили первый практический этап трансформации системы объединенного руководства сил обороны.
- Была создана система военного управления, которая обеспечит эффективное и непрерывное управление войсками
- Органы военного управления перешли на функционирование в составе типовых J- (G, A, N) структур.
"Указанный переход создает фактически новую культуру работы штабов всех уровней, ориентированную на повышение уровня их совместимости с органами управления вооруженных сил государств-членов НАТО. К концу этого года все органы военного управления приобретут полные оперативные возможности в новых организационных структурах", — пояснил он.
Хомчак считает, что ему удалось:
- осуществить оптимизацию процедур выработки управленческих решений,
- разграничить полномочия и ответственность за реализацию функциональных вертикалей по генерации (подготовки, развития), применении и обеспечении войск (сил).
Также экс-главнокомандующий прокомментировал слухи о противоречиях, которые возникали между ВСУ и Минобороны. По его словам, несмотря на "внутреннее сопротивление и попытки дискредитации", удалось достичь положительных результатов.
"Реформы никогда не происходили безболезненно, особенно когда это касается разграничения полномочий и устранение дублирования функций между Вооруженными Силами и Минобороны. В условиях противодействия российской агрессии проведения реформ осложнялось и внутренним сопротивлением, и попытками дискредитации меня и других командиров", — отметил он.
По словам Хомчака, в ВСУ:
- наращена организацию подготовки войск по стандартам НАТО,
- продолжено внедрение опыта, приобретенного во время проведения АТО/ООС, в
- усовершенствовано учебно-материальную базу,
- гарантирована безопасность арсеналов, баз и складов ВСУ.
- активизирован военный диалог с НАТО на стратегическом уровне,
- расширено сотрудничество в Черноморском регионе.
Хомчак заверил, что сейчас ВСУ готовы к адекватному ответу как в случае эскалации на Донбассе, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки.
Напомним, что новым главнокомандующим ВСУ стал Валерий Залужный.