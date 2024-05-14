Кадровые перестановки в высшем командовании РФ: секретарь СНБО сделал тревожное заявление для Украины

В то же время, секретарь СНБО предостерег, что Россия не может продолжать вести длительную войну.

В СНБО считают, что кадровые перестановки в высшем российском командовании свидетельствуют о том, что Путин готовится к "войне на истощение".

Такое заявление сделал секретарь СНБО Александр Литвиненко в Yahoo.

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Комментируя военные перестановки, Литвиненко сказал, что Белоусов (новый министр обороны РФ – ред.) был "опытным менеджером, способным обеспечить длительную войну на истощение" и имел "серьезные связи" с российской разведкой.

"Это говорит о том, что Путин планирует войну на длительный период времени. И войну не только с Украиной, но и с Западом в целом. Войну с НАТО", — сказал чиновник.

В то же время, он предостерег, что Россия не может продолжать вести войну с нынешней интенсивностью бесконечно долго.

"Советские запасы огромны, но они также ограничены. Если военные действия будут продолжаться с такой же интенсивностью, как сейчас, россиянам хватит танков и бронетехники на год-полтора. Затем у них начнутся проблемы", — добавил он.

Напомним, через несколько дней после начала нового наступления России в Харьковской области Путин уволил многолетнего министра обороны Сергея Шойгу, заменив его на экономиста Андрея Белоусова.

Напомним, в США отреагировали на изменения в Минобороны РФ.

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