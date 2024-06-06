Кадровый голод: в Минэкономики планируют переучить женщин на "мужские" профессии

Сейчас нужно уделить больше внимания программам переквалификации остающихся в тылу украинцев на профессии, которые пользуются максимальным спросом. В частности, речь идет о женщинах, которые уже сегодня овладевают когда-то чисто "мужскими" профессиями.

В условиях нехватки рабочей силы во время войны и мобилизации в Украине в Минэкономики заявили о необходимости уделить больше внимания программам переквалификации остающихся в тылу украинцев на профессии, пользующиеся максимальным спросом. Прежде всего речь идет о женщинах, которые овладевают когда-то чисто "мужскими" профессиями.

Об этом сказала первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко во время встречи с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо 6 июня.

Как отметила Юлия Свириденко, на сегодняшний день для украинской экономики есть два критически важных вызова: энергетические проблемы и нехватка рабочей силы.

"Из-за российских обстрелов Украина потеряла часть генерирующих мощностей и сейчас происходят отключения света по всей стране, от которых страдает как бизнес, так и простые граждане. Эти категории нуждаются в финансировании для увеличения своей энергоэффективности и обеспечения энергетических потребностей. Правительство сейчас разрабатывает соответствующую программу льготного кредитования", — заявила Свириденко.

Она выразила надежду, что ЕБРР поддержит наши инициативы и со своей стороны поможет профинансировать проекты восстановления энергетики Украины.

По ее словам, еще одним важным вызовом для экономики стала мобилизация специалистов в ряды ВСУ.

К "чисто мужским" профессиям Свириденко отнесла такие, как телохранители, водители грузовиков, автобусов или даже тракторов.

"Такие сейчас реалии рынка труда. Переквалификация специалистов вместе с трудоустройством ветеранов — это главные вызовы для правительства на рынке труда. ЕБРР рассмотрит возможность финансово поддержать реализацию соответствующих программ переквалификации, как со стороны государства, так и со стороны украинского бизнеса", — добавила она. .

Напомним, в Киеве, по словам работников метро, имеющееся бронирование не спасает работников от мобилизации, они получают повестки, которые им приносят на предприятие достаточно массово и бронирование совсем не помогает. Поэтому возник кадровый голод в отрасли.

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