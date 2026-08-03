Игорь Клименко / © МВС

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Новым секретарем СНБО станет бывший министр внутренних дел Игорь Клименко.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на полях конференции с послами Украины в понедельник, 3 августа, передает корреспондент ТСН.

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По его словам, на этой неделе будет специальный формат заседания СНБО для оценки, выполняют ли области план устойчивости к зиме.

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«Будут отвечать те, кто не выполняет план устойчивости для областей, для наших громад. Соответственно, на основе этого анализа мы дадим задачи на внешние отношения нашего государства», — подчеркнул глава государства.

Также Зеленский объявил, что новым секретарем СНБО станет Игорь Клименко. По его мнению, бывший министр внутренних дел имеет «чрезвычайный качественный опыт координации сектора безопасности», а также навыки в противостоянии с вызовами прошлой зимой.

«Нам нужно усиливаться, поэтому площадка СНБО будет более привлечена к работе с правительством Украины по этому поводу. Сейчас Украина вышла на новый уровень сотрудничества с несколькими партнерами. Конкретно форматы drone deals. Вы прекрасно знаете об этом. Это логическое продолжение всех коопераций и объединений опыта», — отметил он.

Добавим, что официально Клименко станет секретарем СНБО после подписания указа главой государства.

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Что известно о новом секретаре СНБО— Игоре Клименко

Заметим, что Зеленский ранее рассматривал Клименко как потенциального главу Минобороны, однако, по данным СМИ, он отказался от предложения.

Клименко — генерал полиции первого ранга, доктор психологических наук, бывший руководитель Министерства внутренних дел, до этого являлся главой Национальной полиции. Он прошел путь от военнослужащего и рядового психолога к генералу полиции 1-го ранга и министру МВД.

Родился 25 октября 1972 г. в Киеве. В 1994 году окончил Харьковский военный университет. 1994-1997 годов проходил военную службу в ракетной воинской части. Заочно окончил Одесский государственный университет и получил квалификацию психолога.

Свой карьерный путь в правоохранительной системе начал в далеком 1998 году.

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Пришел в структуры Национальной полиции 2015 года, а после авиакатастрофы, в которой погиб министр внутренних дел Денис Монастырский, возглавил МВД.

Также в начале 2000-х Клименко участвовал в миротворческой миссии. В частности, был спецсотрудником Специального миротворческого центра при МВД Украины, а с июня 2002 проходил службу в составе оперативного взвода специального миротворческого подразделения МВД Украины в Косово.

Напомним, до этого должность секретаря СНБО занимал эксминистр обороны Рустем Умеров. Однако Зеленский нашел ему новую роль и будет назначен руководителем Службы внешней разведки Украины.

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