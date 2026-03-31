Кадры, необходимые для восстановления: вуз Метинвест Политехника выпустил почти 50 магистров инженерных специальностей

Среди выпускников вуза – работники предприятий группы «Метинвест», в частности, «Запорожстали», «Каметстали» и горно-обогатительных комбинатов. Большинство студентов объединяли обучение с работой, а образовательный процесс был ориентирован на реальные производственные задачи – от автоматизации, до внедрения современных технологий и повышения безопасности.

Мы готовим специалистов под реальные потребности производства, тех, кто с первого дня может усиливать предприятия. Именно такие кадры будут критически нужны для восстановления Украины», - говорит директор по устойчивому развитию Группы «Метинвест» Татьяна Петрук.

В университете студенты работают с реальными кейсами предприятий и проходят стажировку непосредственно на производстве. Образовательные программы охватывают как классические металлургические направления, так и современные – ИТ, автоматизацию, энергетику и управление.

Университет, основанный в 2020 году, уже подготовил более 300 магистров: лучшим студентам гарантируют первое рабочее место и карьерный рост.

В вузе стартовала подготовка к новому набору на программы бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и профессионального младшего бакалавра. Для ветеранов войны предусмотрена упрощенная процедура вступления.