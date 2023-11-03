Кадры применения ATACMS, обращение Залужного к бойцам и "бавовна" для россиян: обзор свежих событий

Украинские бойцы опубликовали увлекательные кадры запуска американских ракет ATACMS. Обратился к ним и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Тем временем в Крыму не утихает воздушная тревога, россияне боятся американских ракет. Пылают оккупанты и в Херсонской области.

Обо всем этом – в эксклюзиве Артема Зябкина на TSN.UA.

Трудятся боги войны

"Дорогие боевые побратимы!". С такими словами Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к украинским ракетчикам и артиллеристам. 3 ноября они отмечают свой профессиональный праздник. На канале Главкома показали впечатляющие кадры будней украинских бойцов. На них – работа богов войны – именно так часто называют артиллеристов. Их точность и мастерство – настоящий козырь Украины в войне.

Приветствуют своих собратьев и расчеты систем РСЗО HIMARS. Они на фронте, поэтому работа кипит. Впрочем, не обошлось и без сюрприза. В Сети появились кадры применения знаменитых американских ракет ATACMS. Пожалуй, в мире есть несколько вещей, на которые можно смотреть вечно: как течет вода, как горит огонь и как наши герои присылают вот такие приветствия врагу. Причем это в первый раз, когда нам показали пуски не под покровом ночи.

Оккупантам "горячее"

Похоже, наши ракетчики решили отметить профессиональный праздник точными попаданиями по оккупантам. По крайней мере, об этом сообщает ряд телеграмм каналов. Так, россиянам "горячо" в Херсонской области — взрывы раздаются в Чаплинском районе и в Брилевке.

С утра не стихает ракетная тревога и во временно оккупированном Крыму. Российские военкоры сообщают о ночной атаке дронов на полуостров. Но больше их тревожит тот факт, что за ними могут полететь ATACMS.

"На дешевые коммерческие беспилотники возложена задача раскрытия системы противовоздушной обороны, а уже потом входят ракетные комплексы. Тем более теперь в ВСУ есть ATACMS с дальностью до 300 км, что увеличивает радиус поражения, в том числе в Крыму", – отмечается в сообщении телеграм-канала "ЧП/Севастополь".

"Хлопок" посетила и временно оккупированную Волноваху Донецкой области. Об этом пишет Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Волноваха. Хлопок. Прилет в Центре города. ПВО оккупантов не умолкает. Хорошие новости пятницы", – отметил Андрющенко.

Празднуют свой профессиональный день и бойцы инженерных войск ВСУ. Они – крепкий фундамент и опора Вооруженных сил. Без них буквально ни реку не перейдешь, ни поле не разминируешь.

Команда ТСН.ua присоединяется к поздравлениям наших бойцов. Спасибо за ваше мастерство и героизм!

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