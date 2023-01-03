Кадры жуткой вражеской атаки на Донбассе продемонстрировали в прямом эфире французского телевидения (видео)

Французские журналисты попали под обстрел в Краматорске в прямом эфире.

Видео опубликовал канал Quotidien.

Прилет попал в эфир французского телеканала, когда журналист Поль Гасье вел трансляцию из окрестностей Краматорска. В студии во время эфира находился министр экономики Франции Брюно Ле Мер.

Правда, российская пропаганда распространяет это видео, как будто удар по Дружковке. Сообщается, что удар пришелся по ледовой арене "Альтаир" в Дружковке.

Поэтому информация пока уточняется.

Напомним, что в ночь на 3 января появилась информация о Краматорске оказавшихся под вражеским ударом. Мол, ночь будет неспокойной, поэтому нужно находиться в укрытиях.

А также враг нанес два ракетных удара по городу Дружковка Донецкой области.

"Одна ракета ударила в самом городе, известно о двух раненых. Другой ракетой нанесен удар по селу Яковловка", — отметил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

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