Кадыров похищает луганских детей, чтобы воспитывать убийц — Гайдай

На территории захваченной Луганской области в Россию вывозят украинских подростков. Их отправляют в Чечню для "патриотического воспитания".

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Кадыров похищает луганских детей, чтобы воспитывать из них убийц, которые потом пойдут убивать украинцев. Захватчики массово вывозят детей из Луганской области в Чечню для "патриотического воспитания". Подобных случаев депортации подростков на территорию России уже более сотни", — проинформировал Гайдай.

Согласно сообщениям "Центра национального сопротивления", российская оккупационная администрация на временно оккупированной территории Луганской области отчиталась, что для 15 000 детей от 2 до 17 лет были проведены углубленные медицинские осмотры. Ввезенные из РФ медики в документах отметили, что 70% этих детей нуждаются в "медицинской помощи". Такими врачебными заключениями оккупанты аргументируют депортацию украинских детей.

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