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Кадыров предположил, когда завершится война в Украине: "Но я бы закончил за три месяца"

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Кадыров предположил, когда завершится война в Украине: "Но я бы закончил за три месяца"

Рамзан Кадыров

Путинский приспешник снова поделился мыслями, которые мало кого интересуют.

Война России против Украины может завершиться уже в 2024 году. Вернее, это произойдет летом

Об этом заявил так называемый глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, пишет российское издание "Газета.ру".

"Если бы я принимал решение, закончили бы за три месяца", — заявил Кадыров.

Чеченский лидер добавил, что перед российскими военными поставлена задача якобы "не разрушать города". Если бы не это, уверен Кадыров, Россия давно бы захватила Киев.

Напомним, российские оккупанты непрерывно штурмуют Авдеевку. От города остались самые развалины.

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Дата публикации
Просмотры
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