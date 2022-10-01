Кадыров в истерике призвал Путина ударить по Украине ядерным оружием из-за потери Лимана

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в отчаянии из-за потери Лимана Донецкой области. Он призвал ударить по Украине ядерным оружием.

Скандальный руководитель Чечни Рамзана Кадыров в отчаянии из-за поражения российских войск, сбежавших из Лимана на Донетчине. Обвиняя в позорном поражении российского генерала Александра Лапина, руководившего обороной города, он призвал принять более жесткие меры — объявить военное положение в РФ, а также ударить по Украине ядерным оружием.

Об этом он написал в телеграмм-канале.

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"Я не знаю, что докладывает МО РФ верховному главнокомандующему (Владимиру Путину — ред.), но, по моему личному мнению, нужно принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения ", — пишет Кадыров.

Как ранее сообщалось, Кадыров заявил, что в потере российской армией Лимана виноват лично генерал Александр Лапин. Он управлял обороной города. Он назвал Лапина бездарью и заявил, что его покрывают наверху руководители в Генштабе, и что Лапина нужно снизить в звании рядового военного.

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