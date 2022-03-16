Кадыров заставил Бандеру "заговорить": что тот "сказал" и где скрывается (подборка курьезов)

Кадыров заставил Бандеру "заговорить": что тот "сказал" и где скрывается (подборка курьезов)

В Сети призывают не распространять данные о местонахождении Бандеры.

Глава Чечни Рамзан Кадыров не на шутку разозлил Героя Украины Степана Бандеру своими заявлениями о планах его ликвидации. Бандера не смог сдержать эмоций и "ответил" председателю Чечни, использовав даже нецензурную брань – такой видеомем и другие курьезные сообщения распространяют в Сети.

Сеть взорвалась мемами после слов Кадырова о Бандере.

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Глава Чечни на днях назвал бандеру "главным врагом русского народа" и заверил, что кадыровцы "совсем скоро расправятся с ним, а позже – со всей другой нацистской деятельностью".

Украинские умельцы создали дипфейк, на котором Бандера "комментирует" заявления Кадырова.

"Добрый вечер, мы из Украины. Хочу передать одному овцет*аху Кадырову, что я здесь и еще не умер. Ты и твои шакалы скоро сгинут с лица земли. Орда не пройдет. Здесь позор и ад ваш. Украинцы – сильная нация, поэтому мы победим. Слава нации! Смерть врагам!" – говорится в "ответе" Бандеры.

Осторожно, на видео нацензурная лексика 18+

Шок контент! БАНДЕРА ответил Кадырову!



Напомню, Кадыров объявил награду в 250 млн рублей за голову Бандеры! pic.twitter.com/EGEK2JMPQS — Александр Аронец (@aronets) 16 марта, 2022

Кроме того, в твиттере пользователи в шутку призывают не распространять в Интернете передвижение и местонахождение украинского героя, чтобы не помогать врагам.

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