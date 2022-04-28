"Кадыровцы бегут, россияне едут обратно в мешках": оккупанты не выдерживают боев с ВСУ на Луганщине (видео)

Российские оккупанты по несколько раз в день штурмуют город Рубежный.
ВСУ отбивают атаки и заставляют оккупантов убегать с поля боя в Луганской области.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Вторая армия мира" не выдерживает боев с украинскими военными. "Кадыровцы" убегают, россияне едут домой в мешках. Город Рубежное враг штурмует 3-4 раза в сутки. Прилетают сотни крупнокалиберных снарядов по каждой позиции. Вражеские танки бьют неустанно. Оккупант шлет новые и новые силы, чтобы прорвать оборону, но только несут потери, а живые убегают с поля боя", — сообщил Гайдай.
Как доказательство своих слов он приводит видео допроса пленного, которого поймали в Рубежном украинские защитники.
Оккупант жалуется на плохое обеспечение, что они живут в погребах, не имеют даже носков и трусов, хотят домой, но их не отпускает руководство.
Также оккупант говорит, что у них большие потери личного состава, а "кадыровцы" как только им насыпают ВСУ убегают на 2 линию обороны.
Напомним, что вчера, 27 апреля, несмотря на закрытые гуманитарные коридоры, из Попасной и Лисичанска в Луганской области удалось эвакуировать 88 человек.
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