"Кадыровцы бегут, россияне едут обратно в мешках": оккупанты не выдерживают боев с ВСУ на Луганщине (видео)

"Кадыровцы бегут, россияне едут обратно в мешках": оккупанты не выдерживают боев с ВСУ на Луганщине (видео)

Российские оккупанты по несколько раз в день штурмуют город Рубежный.

ВСУ отбивают атаки и заставляют оккупантов убегать с поля боя в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Вторая армия мира" не выдерживает боев с украинскими военными. "Кадыровцы" убегают, россияне едут домой в мешках. Город Рубежное враг штурмует 3-4 раза в сутки. Прилетают сотни крупнокалиберных снарядов по каждой позиции. Вражеские танки бьют неустанно. Оккупант шлет новые и новые силы, чтобы прорвать оборону, но только несут потери, а живые убегают с поля боя", — сообщил Гайдай.

Как доказательство своих слов он приводит видео допроса пленного, которого поймали в Рубежном украинские защитники.

Оккупант жалуется на плохое обеспечение, что они живут в погребах, не имеют даже носков и трусов, хотят домой, но их не отпускает руководство.

Также оккупант говорит, что у них большие потери личного состава, а "кадыровцы" как только им насыпают ВСУ убегают на 2 линию обороны.

Напомним, что вчера, 27 апреля, несмотря на закрытые гуманитарные коридоры, из Попасной и Лисичанска в Луганской области удалось эвакуировать 88 человек.

Читайте также: