Кадыровцы в Мариуполе устроили стрельбу возле больницы: что известно

Кадыровцы устроили стрельбу возле больницы в Мариуполе. Кроме того, они станцовали лезгинку.

Об этом сообщает советник главы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Почти только что было шоу кадыровцев возле больницы на 17 ЖМР (больница интесивной терапии). Приехали целым стадом, устроили стрельбу в воздух и лезгинку у входа. Буквально", – сказал он.

Что известно

Как отметил советник мэра города, наемники Кадырова что-то праздновали – где-то их "Ахмат" кого-то куда-то не пропустил. "Кого и куда не понятно, потому что как-то линия фронта для россиян в большинстве своем движется в сторону негативной оккупации, но", – подчеркнул Андрющенко.

По его словам, больные гражданские и прохожие находились в шоке и ужасе. Полиция из-за страха убежала, а военная комендатура после Урзуфа вообще делает вид, что ее нет.

"Мариуполь все больше превращается в Мир Дикого Запада. Немного кавказско-азиатского вида", – подытожил Петр Андрющенко.

Напомним, вблизи временно оккупированного Мариуполя россияне отступают и строят новую линию обороны. Дело в том, что Никольскому существует серьезная опасность для россиян, если они собираются отступать или наступать в Пологовском направлении. Также опасно вблизи Угледара – успехи украинских военных там откроют путь Силам обороны в Мариуполь.

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