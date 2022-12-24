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"Кадыровцы" заехали на территорию Запорожской АЭС

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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"Кадыровцы" заехали на территорию Запорожской АЭС

Фото: Энергоатом

Командой расследователей определено место дислокации группы "кадыровцев", прибывших в Энергодар для организации и контроля за подготовкой РОВ провокаций на территории ЗАЭС.

Об этом со ссылкой на evocation.info сообщает СтратКом ВСУ в Telegram-канале.

«Надеемся, что они будут нарушать меры по пожарной безопасности подальше от ЗАЭС. Партизанам на заметку, что огонь не стоит провоцировать из-за норм безопасности», — говорится в сообщении.

«Также просим мировое сообщество и специалистов по МАГАТЭ обратить на этот факт внимание. @evocationinfobot. Все это поможет в ходе быстрой деоккупации региона ВСУ», — добавили военные.

Кадыров и война в Украине

Ранее сообщалось, что Кадыров похищает луганских детей, чтобы воспитывать убийц. С Украины вывозят украинских подростков. Их отправляют в Чечню для "патриотического воспитания".

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Дата публикации
Просмотры
609
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