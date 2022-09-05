Кадыровские тиктокеры, которыми усилили подразделение "ЛДНР", дали деру, когда получили "люлей" от ВСУ в Донецкой области

На Донетчине в очередной раз оконфузились "кадыровские тиктокеры".
Они сбежали с поля боя, оставив подразделение "ЛДНР", которое ими усилили.
Об этом рассказал журналист Роман Цымбалюк.
По его словам, подразделения "Л/ДНР", "усиленные" бойцами полка специального назначения "Ахмат", продолжали безуспешные попытки наступления в Донецкой области.
"Так, 2 сентября во время боевых действий была полностью уничтожена одна штурмовая группа, которая состояла преимущественно из военнослужащих 4-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч Л-74347, Алчевск) 2 АК. Подтверждены смерть 13 и ранение 19 военнослужащих. Военнослужащие, которые попали в плен ВС Украины, рассказали, что их группа была усилена "ахматовцами", большая часть из которых, учуяв неладное, бросили своих и сбежали в тыл", — написал журналист.
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