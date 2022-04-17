Кадыровские тиктокеры показали бой с бандеровским воздухом (видео)

Кадыровцы снова записали бессмысленное видео.
Тиктокеры Кадырова снова "зашкварились" с постановочным видео. После боя со светофором и пустым домом они обстреляли воздух.
Видео "ожесточенного неравного боя" кадыровцев опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"Большие актеры тиктока настолько смелы и бесстрашны, что готовы воевать даже с воздухом. Не на минуту их не покидает не менее отважный оператор. Пожалуй, ведется большая летопись побед над пустыми домами и отсутствующими окнами", — написал Геращенко.
Напомним, что ранее кадыровские тиктокеры записали очередное видео войны с "украинскими нацистами". Они вступили в бой с бандеровским гаражом.