Оккупанты продолжат разрушать объекты инфраструктуры Украины, чтобы отрезать от поставок ВСУ — Генштаб

Рашисты пытаются лишить ВСУ получение грузов.
Российские оккупанты будут и дальше обстреливать ракетами транспортную инфраструктуру городов Украины, чтобы лишить наших защитников поставок.
Об этом сообщают в Генштабе.
"Вероятно, противник, чтобы нарушить поставки грузов в места ведения боевых действий, продолжит удары по объектам транспортной инфраструктуры на территории Украины с целью их уничтожения или выведения из строя", — говорится в сообщении.
Враг продолжает осуществлять подготовку и отправку личного состава, вооружения и техники для участия в боевых действиях на территории Украины.
Напомним, окровавленную детскую игрушку с железнодорожного вокзала в городе Краматорске, который обстреляли российские кафиры, передадут в представительство ООН, чтобы зафиксировать это ужасное военное преступление, совершенное против мирного населения Украины.
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