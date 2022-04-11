Оккупанты продолжат разрушать объекты инфраструктуры Украины, чтобы отрезать от поставок ВСУ — Генштаб

Оккупанты продолжат разрушать объекты инфраструктуры Украины, чтобы отрезать от поставок ВСУ — Генштаб

Рашисты пытаются лишить ВСУ получение грузов.

Российские оккупанты будут и дальше обстреливать ракетами транспортную инфраструктуру городов Украины, чтобы лишить наших защитников поставок.

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Об этом сообщают в Генштабе.

"Вероятно, противник, чтобы нарушить поставки грузов в места ведения боевых действий, продолжит удары по объектам транспортной инфраструктуры на территории Украины с целью их уничтожения или выведения из строя", — говорится в сообщении.

Враг продолжает осуществлять подготовку и отправку личного состава, вооружения и техники для участия в боевых действиях на территории Украины.

Напомним, окровавленную детскую игрушку с железнодорожного вокзала в городе Краматорске, который обстреляли российские кафиры, передадут в представительство ООН, чтобы зафиксировать это ужасное военное преступление, совершенное против мирного населения Украины.

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