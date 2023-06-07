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Каховская ГЭС не подлежит восстановлению — Укргидроэнерго

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Каховская ГЭС не подлежит восстановлению — Укргидроэнерго

Каховская ГЭС взорвана российскими оккупантами не подлежит восстановлению / Фото: Associated Press

После деоккупации придется строить новую электростанцию. На это уйдет не менее 5 лет.

Генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота заявил, что взорванная российскими террористами Каховская ГЭС не подлежит восстановлению. Чтобы построить новую станцию, нужно минимум 5 лет — в режиме 24/7.

Об этом говорится в опубликованном в среду, 7 июня, официальном заявлении.

По его словам, восстановление станции обойдется минимум в $1 млрд.

“Мы еще не знаем полных масштабов разрушений: повреждены не только станция, но и переезды, водоснабжение, газоснабжение. Это сложный гидроузел, на развитие которого необходимо время. Сейчас разрабатываем проект размещения станции”, – сообщил Сирота.

Также гендиректор Укргидроэнерго назвал первоочередные меры, которые следует предпринять уже сегодня — перегородить разрушенную дамбу и обеспечить водой население, сельское хозяйство и промышленность.

“Уже сегодня будут первые проектные решения по этому вопросу. Мы будем аккумулировать воду на верхних водохранилищах, чтобы после деоккупации как можно быстрее наполнить Каховское водохранилище”, — сообщил он.

Напомним, в Министерстве экономики ранее заявили, что после подрыва Каховской ГЭС цена строительства новой может составить около $1 млрд.

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Дата публикации
Просмотры
928
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