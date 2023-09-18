Каховская ГЭС после подрыва оккупантами – пустыня с камнями (видео)

Как выглядит Каховское водохранилище после подрыва российскими захватчиками.

Российские захватчики подорвали Каховскую ГЭС 6 июня, приведя к одним из крупнейших экологических и экономических катастроф в Украине.

Видео в Telegram-канале опубликовал руководитель ОП Андрей Ермак.

После разрушения ГЭС на месте, где когда-то были тонны воды, теперь пустыня с камнями.

Пустыня с камнями – Каховское водохранилище после подрыва оккупантов

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты в ночь на 6 июня подорвали Каховскую ГЭС. Из-за подтопления сразу началась эвакуация людей из Херсона и области.

Генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению. Чтобы построить новую станцию, требуется не менее 5 лет в режиме 24/7.

"Укргидроэнерго" уже работает над проектом перекрытия Каховского водохранилища и приступит к его строительству сразу после освобождения региона.

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