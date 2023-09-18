Каховская ГЭС после подрыва оккупантами – пустыня с камнями (видео)

Как выглядит Каховское водохранилище после подрыва российскими захватчиками.
Российские захватчики подорвали Каховскую ГЭС 6 июня, приведя к одним из крупнейших экологических и экономических катастроф в Украине.
Видео в Telegram-канале опубликовал руководитель ОП Андрей Ермак.
После разрушения ГЭС на месте, где когда-то были тонны воды, теперь пустыня с камнями.
Подрыв Каховской ГЭС
Российские оккупанты в ночь на 6 июня подорвали Каховскую ГЭС. Из-за подтопления сразу началась эвакуация людей из Херсона и области.
Генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению. Чтобы построить новую станцию, требуется не менее 5 лет в режиме 24/7.
"Укргидроэнерго" уже работает над проектом перекрытия Каховского водохранилища и приступит к его строительству сразу после освобождения региона.
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