Каховское водохранилище: что изменилось через год после подрыва плотины россиянами

На сегодняшний день водой покрыто до 40% бывшей акватории водохранилища.

Бывшее Каховское водохранилище превратилось в периодически затапливаемую территорию, покрытую густой растительностью. Поэтому его использование в хозяйстве Украины пока невозможно.

К такому выводу пришли специалисты Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины.

Постоянными наблюдениями было зафиксировано, что на 10 октября 2023 года произошло максимальное сокращение площади и объема остатков Каховского водохранилища — заполненными водой тогда оставались только русло реки Днепр и глубокие водоемы.

Каховское водохранилище по состоянию на 10 октября 2023 года / Фото: НАН Украины

“Путем дешифрования космических снимков и выполнения картометрических операций удалось подсчитать площадь всех водоемов. Она составила 193,82 кв. км., то есть 9% от начальной площади водохранилища, равной 2 155 кв. км”, — говорится в опубликованном анализе.

Суммарный объем воды во всех водоемах бывшего водохранилища и русла реки Днепр на 10 октября составлял 0,647 куб. км. (3,55% от 18,2 куб. км). Самые крупные водоемы были сконцентрированы на севере обезвоженной территории.

Большая часть воды из этого объема была сосредоточена в русле Днепра. В самый сухой период 2023 года в нем была сконцентрирована почти вся вода (0,5 куб. км). Остальные – 0,147 куб. км. – приходится на образовавшиеся водоемы. Это очень мало (менее 1%)”, — сообщили ученые.

Повышенная водность Днепра в 2024 году привела к существенному росту уровня воды и к концу мая текущего года ее объем существенно увеличился.

Каховское водохранилище по состоянию на 25 мая 2024 года

“Площадь всех водоемов и русла вместе составила 860,48 кв. км (39,9% от 2155 кв. км, занимавшее Каховское водохранилище до подрыва плотины). То есть она выросла более чем в четыре раза. Объем воды вырос примерно во столько же и стал равняться 2,15 куб. км. (11,8% от 18,2 куб. км. начального объема водохранилища). На русловую часть Днепра на май месяц приходится 1,05 куб. км. Остальные – 1,1 куб. км, составляет вода в водоемах”, — сообщили ученые.

Ученые УкрГМИ заключили, что территория бывшего Каховского водохранилища будет подвергаться периодическому осушению и затоплению.

В конце лета и осенью, при снижении уровня воды в Днепре и уменьшении количества осадков эти земли будут полностью освобождаться от воды. Весной и в начале лета они будут затоплены водой.

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Кроме того, большая часть территории Каховского водохранилища поросла вербой и тополем. Поэтому, по мнению специалистов, его использование в хозяйстве Украины невозможно.

Проект восстановления Каховского водохранилища должен основываться на аналитических выводах профессиональных экспертов (энергетиков, гидрологов, биологов, климатологов и др.) и материалах по стратегии развития отдельных отраслей экономики Украины в условиях послевоенного восстановления и изменения климата.

"Указанная информация должна разрабатываться на принципах обеспечения питьевого водоснабжения, энергетики, аграрного сектора, промышленности, сохранения биоразнообразия, обеспечения "хорошего" экологического состояния, сохранения культурного наследия и с учетом мнения жителей региона", — говорится в выводах ученых.

Напомним, российские оккупационные войска 6 июня 2023 года совершили подрыв Каховской ГЭС. Кроме дамбы, российские оккупанты взорвали турбины и генераторы станции. Большая вода сносила все на своем пути, разрушала жилые дома, постройки, промышленные и коммерческие объекты.

Что произошло на месте Каховского водохранилища через год после подрыва россиянами Каховской ГЭС, в чем изюминка этой территории и почему это место считается сакральным для украинцев – читайте дальше.

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