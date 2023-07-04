Каховское водохранилище катастрофически обмелело: дно превратилось в пустыню

Каховское водохранилище катастрофически обмелело после подрыва дамбы ГЭС российскими оккупантами. Вместе с тем река Днепр вернулась в пределы старого русла, а дно водохранилища превратилось в пустыню.

Об этом сообщают в пресс-службе "Укргидроэнерго".

Впрочем, уровень воды продолжает падать. Профильные службы работают над проектами по устранению последствий и минимизации ущерба нанесенного экоцидом.

Отмечается, что на 3 июля средний уровень нижнего бьефа у плотины Днепровской ГЭС равен 12,17 м БС. "Укргидроэнерго" с проектным институтом отрабатывают варианты обеспечения функционирования Днепрогэса в Запорожье без ограничений и на полную мощность.

Для решения проблем с водоснабжением четырех областей Украины и Крыма, а также возвращения маневровых мощностей для регулирования пиковых нагрузок, в том числе солнечных и ветровых электростанций в Херсонской и Николаевской областях Укргидроэнерго совместно с проектным институтом разрабатывают проект временных водоподпорных сооружений (перемычек) Каховского водохранилища верхнем и нижнем бьефах.

Ситуация после подрыва Каховской ГЭС

Каховское водохранилище превращается в реку, отмечают украинские ученые. Водохранилище пересыхает и ежедневно теряет площадь водной поверхности.

Специалисты KSE Institute посчитали, какой ущерб нанесен Украине из-за подрыва Каховской ГЭС. Отмечается, что сумма прямого ущерба составляет не менее $2 млрд. Речь идет о потерях жилищно-коммунального сектора, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, экологии, промышленности.

Между тем , на дне водохранилища продолжают выявлять уникальные артефакты. Археологи нашли предметы времен Второй мировой войны, времен украинского казачества, Византии и даже палеолита, например кости мамонтов.

Вместе с тем одесские пляжи опасны: в воде подстерегает невидимая инфекция, угрозу несет и песок. Холерообразные вибрионы обнаружили специалисты в прибрежной зоне Черного моря и на нескольких одесских пляжах. Холеру эти возбудители вызывать не могут, однако значительно повышают риск острых кишечных расстройств.

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