Каховское водохранилище наполняется водой: в Сети показали спутниковые фото

Причиной тому весеннее таяние снегов, пояснили в НАН Украины.

Последние спутниковые фото свидетельствуют, что в Каховское водохранилище снова начала прибывать вода.

Об этом сообщает издание Texty, ссылаясь на спутниковые фотографии.

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Как видно из фотографий, значительная часть ранее осушенной территории бывшего водохранилища на сегодняшний день покрыта водой. Причиной этого является весеннее таяние снегов, которое принесло дополнительную влагу в низовьях Днепра.

"Здесь мы четко наблюдаем повышение уровня воды, что соответствует ситуации весеннего половодья на речной пойме", — рассказывает эксперт Украинской природоохранной группы, младший научный сотрудник Института зоологии им. И.Шмальгаузена НАН Украины Григорий Коломицев.

Он пояснил, что "при отсутствии искусственного регулирования уровня воды, сегодня мы можем наблюдать на территории бывшего Каховского водохранилища те же процессы, которые происходят на природных, незарегулированных человеком поймах рек. Весенние половодья происходили на этих землях еще до построения ГЭС тысячи лет".

Каховское водохранилище наполняется водой. ФОТО: Texty

Напомним, фотографии, опубликованные в октябре 2023 года, показывали, что Каховское водохранилище превратилось в лес.

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