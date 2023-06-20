Каховское водохранилище превращается в пустыню: видео и спутниковые фото

На видео зафиксирована часть водохранилища на правом берегу оккупированного Энергодара на Запорожье.

Каховское водохранилище в результате подрыва оккупантами ГЭС обмелело настолько, что кое-где вместо воды видна просто песчаная пустыня.

Об этом свидетельствует отснятое на территории водохранилища видео и спутниковые снимки американской компании Planet Labs.

Украинский журналист Денис Казанский опубликовал видео с территории Каховского водохранилища, где вместо воды виднеется огромная площадь суши.

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"Бывшее Каховское водохранилище. Вместо воды теперь огромная пустыня", – говорится в подписи к ролику.

"Так выглядит водохранилище на правом берегу от Энергодара. Воды нет вообще. Вообще нет воды. Через несколько месяцев здесь будет огромная пустыня. А вот там, на том (противоположном – ред.) берегу – Энергодар", – говорит на видео его автор.

Каховское водохранилище сняли на видео: вместо воды там теперь пустыня

В то же время, компания Planet Labs опубликовала спутниковые снимки, на которых зафиксировано Каховское водохранилище до и после подрыва российскими войсками гидроэлектростанции. Так, выложен снимок, сделанный 5 июня – за день до теракта, фото водохранилища за 9 июня после подрыва ГЭС и – существенно обмелевшего водоема за 17 июня.

Каховское водохранилище за день до подрыва ГЭС/Фото: Planet Labs

Обмелевшее Каховское водохранилище снято со спутника 9 июня/Фото: Planet Labs

Обмелевшее Каховское водохранилище зафиксировали на фото со спутника 17 июня/Фото: Planet Labs

Ситуация с Каховским водохранилищем после подрыва ГЭС

Российские захватчики 6 июня взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области, которую захватили во время полномасштабного вторжения в Украину и заминировали еще осенью 2022 года. Днепровская вода затопила много населенных пунктов Херсонщины и часть Николаевщины, соответственно начало стремительно мелить Каховское водохранилище. А жертвами паводков стали 17 человек, свидетельствуют данные по состоянию на утро 19 июня.

Как сообщили в "Укргидроэнерго" 20 июня, уровни воды Каховского водохранилища достигли самых низких показателей за минимальные критические значения, необходимые для работы водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях. Средний уровень нижнего бьефа у плотины ДнепроГЭС равняется 13,12 м БС.

Ранее в "Укргидроэнерго" сообщали о работе над проектом возведения перемычки (перекрытия) Каховского водохранилища. Соответствующие работы планируется проводить сразу после деоккупации региона: "Основная задача – восстановление Каховского водохранилища и водоснабжение пострадавших областей как можно быстрее".

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