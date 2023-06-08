"Каховское водохранилище превращено в большую могилу": Зеленский обвинил Путина в экоциде

Рукотворная катастрофа на Каховской ГЭС – это не природное бедствие и не проявление климатического кризиса. Это бедствие – Путин.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в четверг, 8 июня, во время обращения к мировым экоактивистам, лидерам мнений и международным экспертам.

По его словам, количество экосистем, уничтоженных или поставленных на грань вымирания этим российским терактом, уже измеряется тысячами.

“Более 50 тысяч гектаров лесов затоплено, и по меньшей мере половина из них погибнет. Десятки тысяч птиц и не менее двадцати тысяч диких животных под угрозой гибели. Очевидно, что Каховское водохранилище превращено в большую могилу для миллионов живых существ”, — перечислил последствия экологического ущерба президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что теракт на Каховской ГЭС был сознательным преступлением оккупанта.

“Много вопросов о том, что произошло. Но это произошло на оккупированной территории. Но мы еще в прошлом году предупреждали о минировании оккупантами дамбы и других сооружений станции. Но российские войска сейчас обстреливают районы, где идет эвакуация. Очевидно, что именно Россия заинтересована в катастрофе”, — заявил он.

По словам украинского лидера, на оккупированной части территории, где затоплено около десятка населенных пунктов, вообще не осуществляется эвакуация.

"Люди вторые сутки на крышах, в водяной ловушке, без питьевой воды, еды и медицинской помощи. Сколько там погибших и пострадавших мы пока не знаем", — заявил президент.

По последней информации, озвученной Зеленским, более чем в 30 населенных пунктах "жизнь сломана", для сотен тысяч людей во многих городах и селах значительно затруднен доступ к питьевой воде.

Экологическая беда, вызванная оккупантами, угрожает жизни и здоровью мирных жителей.

"Из-за уничтожения дамбы затоплены хранилища горючего, склады с химикатами, склады с удобрениями, могильники животных, из них по меньшей мере два "сибирских захоронения", и оба – на временно оккупированной территории. Что с ними сейчас, нам неизвестно. Там, где не было централизованной канализации, канализационные стоки уже в воде, которой покрыто все…", — сообщил украинский президент.

Зеленский призвал распространять правду об этом российском экоциде.

Напомним, территории, оказавшиеся под водой после подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС, не просто затопленные, а уже и загрязненные. Из-за этого появился очень высокий риск распространения инфекционных заболеваний.

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