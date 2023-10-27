Каховское водохранилище превратилось в лес: в Сети показали видео

Ученые продолжают изучать, как восстанавливается растительность на этой территории.

Разрушенное РФ Каховское водохранилище заросло деревьями, в результате чего превращается в лес.

Об этом сообщает Украинская Природоохранная Группа в Фейсбуке.

Отмечается, что экокатастрофы из-за разрушенного водохранилища не произошло.

"Не будет ни пустыни, ни нашествия инвазионных видов. Наши ученые продолжили мониторинг дна Каховского водохранилища, который начался сразу после подрыва дамбы. Еще 10 июня мы заложили на дне водохранилища участки для исследования сукцессионных процессов: отобрали почвы и посмотрели ростков", — говорится в сообщении.

Каховское водохранилище: к каким выводам пришли эксперты

На территории осушенного водохранилища происходит формирование аборигенной растительности.

"В биотопах мы зафиксировали более 65 видов растений. Кстати, на видео можете видеть, как формируется молодой пойменный ивовой лес. А там, где ракушки, формируются участки прибрежно-ракушечных биотопов с разреженной растительностью. Засоленных участков нет. Вся эта территория зарастает. Но, конечно, плотность зарастания разная: на мулах — большая, а там, где раковинные леса, зарастание идет медленнее", — отметили в Природоохранной группе.

Ученые продолжают изучать, как восстанавливается растительность на этой территории.

"Но уже сейчас можно констатировать, что здесь не будет ни опустынивания, ни большого наступления агрессивных инвазионных растений. Более того, здесь уже восстанавливаются охраняемые биотопы Бернской конвенции", — указано в сообщении.

Каховское водохранилище превратилось в лес

Теракт на Каховской ГЭС

Российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС 6 июня, приведя к одним из крупнейших экологических и экономических катастроф в Украине.

Ранее мы сообщали, что в результате подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами Каховское водохранилище критически обмелело.

В результате российского теракта на Каховской ГЭС были затоплены земельные участки с частными огородами украинцев в Херсонской и Николаевской областях.

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