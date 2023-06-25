Каховское водохранилище превратилось в пустыню: журналист показал шокирующее фото

Каховское водохранилище после подрыва оккупантами ГЭС превратилось в пустыню.

Шокирующее фото опубликовал украинский журналист и блогер Денис Казанский.

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По его словам, то, как выглядит сейчас Каховское водохранилище, показал херсонский журналист Сергей Никитенко. Он и сделал подходящую фотографию. На ней видно, что на месте ГЭС образовалась пустыня.

Заметим, что 20 июня спутниковые снимки американской компании Planet Labs показали обмелевшее Каховское водохранилище. Тогда же украинский журналист Денис Казанский опубликовал видео с территории ГЭС, где вместо воды виднеется огромная площадь суши.

Российские захватчики 6 июня взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области, которую захватили во время полномасштабного вторжения в Украину и заминировали еще осенью 2022 года. Днепровская вода затопила многие населенные пункты Херсонщины и часть Николаевщины.

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