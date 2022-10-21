Каховскую ГЭС заминировали еще в апреле, сейчас на дамбе два "Камаза" со взрывчаткой — ГУР

Подрыв дамбы россияне спланировали раньше времени.
Российские оккупанты еще в апреле заменяли Каховскую ГЭС на частично захваченной Херсонщине. В настоящее время они проводят работы по минированию шлюзов и опор.
Об этом сообщает украинская разведка.
В ГУР отмечают, что российская армия готовится к быстрому освобождению ВСУ правобережной части Херсонской области и готовят серию терактов на этой территории. Под угрозой разрушения оказалась дамба Каховского водохранилища и агрегаты Каховской ГЭС.
"Подрыв дамбы был спланирован заранее. Основные работы по заминированию проведены еще в апреле. В течение текущей недели было дополнительно проведено минирование шлюзов и опор каховской ГЭС. На дамбе установлены два военных тентованных "Камаза" без водителей. Обе машины полностью загружены ящиками со взрывчаткой", — отмечают в разведке.
Если оккупанты реализуют свой коварный план, то под ударом затопления окажутся десятки украинских населенных пунктов, в частности Херсон.
"Масштабы экологической катастрофы в этом случае выйдут далеко за пределы Украины и затронут весь Черноморский регион", — добавляют в ГУР.
Заминирование Каховской ГЭС
Российские войска готовятся к наступлению ВСУ, а потому могут совершить атаку на Каховскую ГЭС. Обвинить в этом они могут Украину, предупреждают в ISW. Подтопления, которые могут стать следствием взрыва дамбы, армия РФ использует как прикрытие для отступления из Херсона.
Президент Владимир Зеленский предупредил о катастрофических последствиях, если оккупанты отважатся на подрыв. Терактом россияне могут уничтожить среди прочего даже возможность поставки воды из Днепра в Крым.
Секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что Украина готова к любому развитию событий.
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